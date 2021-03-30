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البيت الأبيض: ملتزمون بالدبلوماسية مع إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الادارة الأميركية ملتزمة بالعمل الدبلوماسي مع إيران، والذي قد يأخذ وقتا في بعض الأحيان.
30/3/2021
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