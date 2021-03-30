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أكثر من 13 مليون سوري بحاجة للمساعدات الإنسانية بحسب الأمم المتحدة

قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك إن أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الملف السوري يثير انقساما منذ 10 سنوات.