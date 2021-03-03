البث الحي
01:25

هجمات على قوات التحالف الدولي في العراق

في الثامن من يناير/كانون الثاني من عام 2020 شنت إيران هجوما على قاعدة عين الأسد العسكرية الأميركية في العراق، انتقاما لمقتل فائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أميركية،
3/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

محبو طائر البوم بالكويت يطلقون مبادرة لتربيته ورفع وصمة الشؤم عنه

02:09
(الجزيرة)

هينا ماتسوري.. احتفال سنوي بالفتاة اليابانية تتوارثه الأجيال

02:38
(الجزيرة)

فلسطيني أحب الخيول العربية الأصيلة واحترف تربيتها

02:05
(الجزيرة)

سكان جمهورية ياقوتيا الروسية يستخدمون الأنفاق والحفر لتخزين المواد الغذائية

02:07
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

محبو طائر البوم بالكويت يطلقون مبادرة لتربيته ورفع وصمة الشؤم عنه

02:09
(الجزيرة)

هينا ماتسوري.. احتفال سنوي بالفتاة اليابانية تتوارثه الأجيال

02:38
(الجزيرة)

فلسطيني أحب الخيول العربية الأصيلة واحترف تربيتها

02:05
(الجزيرة)

سكان جمهورية ياقوتيا الروسية يستخدمون الأنفاق والحفر لتخزين المواد الغذائية

02:07
المزيد من التقارير الإخبارية

محبو طائر البوم بالكويت يطلقون مبادرة لتربيته ورفع وصمة الشؤم عنه

(الجزيرة)

هينا ماتسوري.. احتفال سنوي بالفتاة اليابانية تتوارثه الأجيال

(الجزيرة)

فلسطيني أحب الخيول العربية الأصيلة واحترف تربيتها

(الجزيرة)

سكان جمهورية ياقوتيا الروسية يستخدمون الأنفاق والحفر لتخزين المواد الغذائية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بطاقات حمراء وركلة جزاء.. خبيرا تحكيم يعلقان على قرارات حكم مباراة برشلونة وإشبيلية

المباراة كانت زاخرة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل (مواقع التواصل)

هذا الدواء وهذه الدهون تنقص الوزن وتخلصك من الكرش

متراجعة عن رواية انتحاره.. من هو المناضل الجزائري علي بومنجل الذي أقرت فرنسا بتصفيته قبل 64 عاما؟

مليكة أرملة بومنجل أثناء مقابلة بمنزلها في بوتو بشأن مقتل زوجها خلال 43 يومًا من اعتقاله من قبل الجيش الفرنسي (الفرنسية)

بعد الكشف عن اتصالات أجروها مع الأميركيين.. الحوثيون يستهدفون السعودية مجددا والرياض تؤكد صد هجومين

العقيد تركي المالكي يعرض حطام صواريخ أطلقها الحوثيون على منشأة لشركة أرامكو في السعودية عام 2019 (رويترز)