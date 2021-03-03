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هجمات على قوات التحالف الدولي في العراق

في الثامن من يناير/كانون الثاني من عام 2020 شنت إيران هجوما على قاعدة عين الأسد العسكرية الأميركية في العراق، انتقاما لمقتل فائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أميركية،