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متحف في برلين يأخذك في رحلة مميزة لتكتشف عالم التجسس

متحف الجاسوسية في برلين، بدأت فكرته بتكوين متحف يحتوي على أدوات التجسس التي كانت تستخدم ما بين ألمانيا الشرقية والغربية، ولكن بعد ذلك بات يعرض أهم الأدوات التي تستخدم على مستوى العالم في التجسس.