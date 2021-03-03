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مبادرة لرعاية ودعم المواهب الغنائية لدى الشباب الصومالي

تسعى مبادرة في الصومال إلى دعم المواهب الغنائية لدى الشباب، تشجيعا للفن الهادف وإبراز المواهب، وقد استطاعت المبادرة توفير دورات متطورة للعديد من الشباب مكنتهم من عرض مواهبهم الصوتية.