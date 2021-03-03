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في جمهورية ياقوتيا الروسية.. الرعي والصيد مصدران أساسيان للعيش

يُعد الرعي والصيد مصدرين أساسيين لعيش سكان المناطق النائية في جمهورية ياقوتيا الروسية. ورغم قسوة المناخ واتساع مساحة المنطقة، استطاع السكان المحليون التأقلم مع الظروف الطبيعية فيها.