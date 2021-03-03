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02:48

عقوبات أميركية وأوروبية تؤكد تغيرا في العلاقة مع روسيا

بدأت طبيعة العلاقة الجديدة التي ستربط الإدارة الأميركية الجديدة مع موسكو تتكشّف، ليظهر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان جادا في تغيير الطبيعة التي كانت عليها العلاقة بعهد سلفه ترامب،
2/3/2021
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