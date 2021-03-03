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الملف النووي.. مشروع قرار إدانة فرنسي وتحذير إيراني

قالت باريس إن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران بعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي، بينما حذرت طهران من تعقيد الوضع وخلق تحديات جديدة.