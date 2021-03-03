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56:56
الحصاد (2021/3/2)
ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/3/2) المواضيع: الرئيس الإيراني يحذر من تعقيدات وتأزم إن فرضت إجراءات ضد بلاده. إسرائيل تكشف عن مباحثات مع دول خليجية لإقامة حلف دفاعي إقليمي ضد إيران.
2/3/2021
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