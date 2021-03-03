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03:15
إثيوبيا تعلن التعبئة الثانية للسد.. والسودان ومصر تدعوان للجنة دولية ترعى المفاوضات
أكدت مصر والسودان في بيان مشترك تمسكهما باقتراح الخرطوم تشكيل لجنة رباعية دولية للوساطة في مفاوضات السد، بعد إعلان إثيوبيا البدء بالتعبئة الثانية لسد النهضة.
2/3/2021
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