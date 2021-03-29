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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/28)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/28) استمرار التفاعل مع تعطل حركة الملاحة في قناة السويس لليوم السادس على التوالي، كما رصدت ما أثارته حملة السوط لجلد البنت في السودان.