00:48

نبذة عن حجم البضائع العابرة لقناة السويس

قناة السويس هي ممر مائي صناعي بمستوى البحر ازدواجي المرور، تسمح بعبور السفن ضمن مسارين في الوقت نفسه بين قارتي أوروبا وآسيا، التقرير يستعرض حجم البضائع التي تمر عبرها.