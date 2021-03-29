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معرض بالدوحة نظمته مبادرة "أياديهن العراقية"

نظمت مبادرة “أياديهن العراقية” معرضا في الدوحة يقدم مختلف جوانب التراث والفن العراقي الأصيل مثل المشغولات اليدوية والأزياء والفنون التشكيلية، وتعتبر مثل هذه المبادرات فرصة لإبراز مواهبهن في زمن كورونا