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سيناريوهات التعامل مع سفينة إيفر غيفن الجانحة بقناة السويس

تتجه أنظار العالم إلى قناة السويس الممر الملاحي الحيوي، وقد تعطلت الملاحة فيه بعد جنوح سفينة إيفر غيفن، وتم تداول العديد من السيناريوهات لمواجهة الوضع القائم، التقرير يستعرض أبرزها.