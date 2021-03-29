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سوريا.. آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية

تستعرض الجزيرة آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية إلى الأشخاص المحتاجين في سوريا وكيف بدأت؟ وأين وصلت؟ ومن ضمنها المستلزمات الطبية والجراحية.
29/3/2021
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