02:17

سوريا.. آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية

تستعرض الجزيرة آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية إلى الأشخاص المحتاجين في سوريا وكيف بدأت؟ وأين وصلت؟ ومن ضمنها المستلزمات الطبية والجراحية.