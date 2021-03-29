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01:51
روابي فرح.. مبادرة لإنتاج ومضاعفة البذور الأصيلة بالأردن
برع الأردني ليث الدويكات في إنتاج ومضاعفة البذور الأصيلة بعدما جمعها من عدة دول عربية وإسلامية، وتمكن من إنتاج 6 ملايين بذرة وقام بتوزيعها على المزارعين والمختصين مجاناً.
29/3/2021
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