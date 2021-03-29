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رغم توقعات بفائض في الإنتاج.. الحكومة الإندونيسية تسعى لاستيراد الأرز

يدور جدل واسع في إندونيسيا بسبب سعي الحكومة لاستيراد نحو 1.5 مليون طن من الأرز هذا العام، يأتي هذا رغم التوقعات بأن يزيد الإنتاج بأكثر من 27% مقارنة بالموسم نفسه العام الماضي.