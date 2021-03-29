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خارج النص- تأملات في شقاء العرب

سلطت حلقة (2021/3/28) الضوء على كتاب “تأملات في شقاء العرب” لمؤلفه الصحفي والمفكر اللبناني سمير قصير والذي تحدث فيه عن شقاء العرب ومحنتهم، وحاول من خلاله وصف الداء الذي حل بالعرب وشوه حاضرهم.