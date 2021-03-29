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خارج النص- تأملات في شقاء العرب

سلطت حلقة (2021/3/28) الضوء على كتاب “تأملات في شقاء العرب” لمؤلفه الصحفي والمفكر اللبناني سمير قصير والذي تحدث فيه عن شقاء العرب ومحنتهم، وحاول من خلاله وصف الداء الذي حل بالعرب وشوه حاضرهم.
28/3/2021
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