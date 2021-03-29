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جولة إقليمية بحثا عن مخرج لأزمة سد النهضة.. فأي حظوظ لهذه المهمة؟

تصر القاهرة على التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من التعبئة. والخرطوم تشاركها المخاوفَ من الإجراءات الإثيوبية. إثيوبيا من جانبها ترفض مواقفَ القاهرة