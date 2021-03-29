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04:12
جوانب من حياة الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر
ميشال تامر كان أول رئيس من أصول عربية يتولى منصب الرئاسة في البرازيل عام 2016، وفي اليوم الوطني البرازيلي للجالية العربية زارت كاميرا الجزيرة تامر في مكتبه بمدينة ساو باولو، وتعرفت على جوانب من حياته.
29/3/2021
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