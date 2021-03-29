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تقرير فرنسي يقر بمسؤولية فرنسا عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994

كشف تقرير قدمه مؤرخون للرئاسة الفرنسية أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبرى عن الأحداث التي تسببت في إبادة جماعية في رواندا عام 1994.