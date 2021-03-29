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تعرف على تطورات المعارك الميدانية في اليمن

قالت مصادر عسكرية يمنية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش والحوثيين في جبهة “الكسارة” مكنت الجيش من استعادة مواقع استولى عليها الحوثيون، وفي تعز أفاد المركز الإعلامي للجيش بمقتل مسلحين حوثيين.