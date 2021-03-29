02:32

بالإشارة ولغة الجسد.. مسرحيات للصم في العراق

تقدم مجموعة من الشبان والشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة بكردستان العراق مسرحيات تعتمد على لغة الإشارة والجسد، حركات وإيماءات يتفاعل معها الجمهور على نحو يعزز فيهم قوة الإرادة وفاعلية الانخراط بالمجتمع