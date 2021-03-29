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العراق.. إغلاق مخيمات النزحين يجعل أكثر من 100 ألف نازح بلا مأوى

حذرت منظمات إغاثة دولية من أن قرار الحكومة العراقية إغلاق مخيمات النزوح بشكل نهائي قد يجعل أكثر من 100 ألف نازح بلا مأوى. ويشكل هذا كابوسا لكثير من النازحين الذين يخشون من العودة إلى ديارهم.