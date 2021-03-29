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السودان يدعو واشنطن والاتحاد الأوروبي للمساهمة في حل أزمة سد النهضة

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.