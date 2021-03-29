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الرئيس اليمني يجري مباحثات مع المبعوثين الأممي والأميركي

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مباحثات مع المبعوثين الأممي والأميركي، تناولت جهود حل الأزمة. وأبدى الرئيس خلال محادثاته ملاحظات على أي تعديلات لشروط فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.