02:46

الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال توقعان اتفاق إعلان مبادئ

وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال في جوبا على وثيقة إعلان المبادئ التي أقرت بالتعددية العرقية والثقافية والدينية، وبتأسيس حكم فدرالي موحد في البلاد.