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الحكومة السودانية والحركة الشعبية "شمال" توقعان على إعلان يؤسس لحكم فدرالي

وقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية “شمال” على وثيقة إعلان المبادئ التي أقرت بالتعددية العرقية والثقافية والدينية في السودان، وتأسيس حكم فدرالي في البلاد.