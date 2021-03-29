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56:10
الحصاد (2021/3/28)
تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/3/28) العديد من القضايا كان من أبرزها، الاتصالات الأميركية والأممية مع الأطراف اليمنية، وكذا جولة إقليمية لمبعوثين أميركي وأوروبي لكسر الجمود في أزمة سد النهضة.
28/3/2021
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