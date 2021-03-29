56:10

الحصاد (2021/3/28)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/3/28) العديد من القضايا كان من أبرزها، الاتصالات الأميركية والأممية مع الأطراف اليمنية، وكذا جولة إقليمية لمبعوثين أميركي وأوروبي لكسر الجمود في أزمة سد النهضة.