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56:10

الحصاد (2021/3/28)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/3/28) العديد من القضايا كان من أبرزها، الاتصالات الأميركية والأممية مع الأطراف اليمنية، وكذا جولة إقليمية لمبعوثين أميركي وأوروبي لكسر الجمود في أزمة سد النهضة.
28/3/2021
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