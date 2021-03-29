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استئناف حركة الملاحة الدولية بقناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة

يستعرض عبدالقادر عراضة قصة السفينة الجانحة في قناة السويس التي تعتبر من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم. سبعة أيام متلاحقة جعلت السفينة في صدارة الأخبار، حالة ترقب وقلق رافقت سفينة شغلت العالم.