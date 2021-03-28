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هل سيتم اللجوء إلى تفريغ حمولة السفينة إيفر غيفن؟

من ضمن خيارات فتح قناة السويس سيناريو التفريغ، فهل سيتم اللجوء إلى خيار تفريغ حمولة السفينة “إيفر غيفن” الجانحة منذ نحو 6 أيام كخيار لتعويمها وفتح قناة السويس أمام الملاحة العالمية، وما تكلفة ذلك؟