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02:14
هل سيتم اللجوء إلى تفريغ حمولة السفينة إيفر غيفن؟
من ضمن خيارات فتح قناة السويس سيناريو التفريغ، فهل سيتم اللجوء إلى خيار تفريغ حمولة السفينة “إيفر غيفن” الجانحة منذ نحو 6 أيام كخيار لتعويمها وفتح قناة السويس أمام الملاحة العالمية، وما تكلفة ذلك؟
28/3/2021
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