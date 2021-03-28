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ميانمار.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات اليومية منذ انقلاب فبراير الماضي

قالت شبكة حقوق الإنسان في ميانمار إن 113 مدنيا قتلوا في عموم ميانمار أمس السبت في أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، ودعت الشبكة المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم في ميانمار.