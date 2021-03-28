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02:39

مظاهرات في مدن أميركية للتنديد بالعنصرية

شهدت واشنطن وعدة مدن أميركية مظاهرات للتنديد بالعنصرية والتمييز في البلاد، وتأتي هذه المظاهرات في أعقاب مقتل 8 أشخاص -بينهم 6 نساء من أصل آسيوي- في حادث إطلاق نار بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.
28/3/2021
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