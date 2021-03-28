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مئات الأسر اليمنية تعيش في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة

لن تنتهي الحرب في اليمن إلا وقد خلفت الكثير من المآسي والآلام، وقد أدت المواجهات المسلحة إلى نزوح مئات الأسر عن مناطقهم، كما يواجه من يريدون العودة إلى منازلهم خطر الألغام ومخلفات الحرب.