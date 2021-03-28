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صناعة آلة البزق

البزق آلة موسيقية تصنع بطرق تقليدية لتتغنى بروح الشرق، محمد عازف وحرفي سوري يحاول الحفاظ على تقاليد إحياء صناعة البزق وآلات موسيقية تكاد تندثر.