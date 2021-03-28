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بعد أيام من المبادرة السعودية.. مسقط مسرح لمحادثات دولية مع الحوثيين

بعد مرور أيام على المبادرة التي أطلقتها السعودية لوقف الصراع في اليمن، أصبحت العاصمة العمانية مسقط مسرحا لمحادثات بين الحوثيين والمبعوث الأممي لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في اليمن.