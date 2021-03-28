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02:20
العراق.. انتشار مشاريع تربية أسماك السلمون في إقليم كردستان
تتزايد مشروعات تربية أسماك السلمون في إقليم كردستان العراق نتيجة توفر المياه والمناخ المناسبين، وينتج 12 مشروعا منها نحو ألفي طن سنويا من الأسماك.
28/3/2021
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