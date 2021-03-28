02:26

الصومال.. ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

يشهد الصومال ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فمنذ بداية الشهر الجاري أصيب نحو 3 آلاف شخص، وتوفي نحو 200، وفق بيانات وزارة الصحة.