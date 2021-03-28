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56:42
الحصاد (2021/3/27)
سلطت خديجة بن قنة في ملف الحصاد بتاريخ (2021/3/27) الضوء على تطورات الصراع في اليمن بعد الكشف عن محاثات أممية مع الحوثيين وبتنسيق مع المبعوث الأميركي،.
27/3/2021
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