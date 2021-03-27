25:01

فوق السلطة 226 – مهاجمة السيسي من تركيا ممنوعة حتى إشعار آخر

تناولت حلقة (2021/3/26) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: مهاجمة السيسي من تركيا ممنوعة حتى إشعار آخر. فوازير نتنياهو، سمِّ 4 دول عربية تنتظر التطبيع.