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25:01
فوق السلطة 226 – مهاجمة السيسي من تركيا ممنوعة حتى إشعار آخر
تناولت حلقة (2021/3/26) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: مهاجمة السيسي من تركيا ممنوعة حتى إشعار آخر. فوازير نتنياهو، سمِّ 4 دول عربية تنتظر التطبيع.
26/3/2021
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