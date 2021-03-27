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فرنسا.. حركة احتجاج لإعادة فتح المسارح والأماكن الثقافية

بدأت ما تسمى حركة احتلال المسارح وبعض دور العرض الفنية تتسع في فرنسا، ويطالب المعتصمون داخل هذه المسارح بإعادة فتح الأماكن الثقافية التي أغلقت بسبب القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.