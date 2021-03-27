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تونس.. قيس سعيد ملتزم بمبادرة الاتحاد بشأن إجراء حوار وطني

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الرئيس قيس سعيد ملتزم بمبادرة الاتحاد بشأن إجراء حوار وطني. يأتي ذلك وسط تعمق حالة القطيعة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.