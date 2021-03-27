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04:01
بـ12 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.. الحوثيون يعلنون عن عملية واسعة ضد أهداف سعودية
أعلن الحوثيون استهداف مقار شركة أرامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجازان بالإضافة إلى قاعدة الملك عبد العزيز في الدمام بـ12 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.
26/3/2021
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