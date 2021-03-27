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بسبب المزايا والتسهيلات.. ارتفاع الاستيطان بالضفة الغربية

كشف تحقيق لمركز بتسيلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية ازداد بنسبة 222 % منذ عام 2000. وحسب التحقيق فإن ذلك تم بتشجيع رسمي وغير رسمي للمستوطنين تضمن مزايا وحوافز وتسهيلات.