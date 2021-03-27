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بريطانيا.. مساع لإنعاش النمو الاقتصادي مع استمرار حملات التطعيم ضد كورونا

بعد مرور عام على فرض الحكومة البريطانية أول اغلاق عام للتصدي لجائحة كورونا، يقف الاقتصاد على شفا الانتعاش مع استمرار حملة التطعيم. فقد تسببت الإغلاقات في أسوأ ركود اقتصادي في البلاد منذ 300 عام.
27/3/2021
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