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بالذكرى الخمسين لعلاقاتهما.. إيران والصين توقعان اتفاقية إستراتيجية لربع قرن

بالذكرى السنوية الخمسين للعلاقات بينهما، أعلنت كل من إيران والصين عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية شاملة بينهما تستمر 25 عاما، وتشمل جوانب عدة، وهو ما أثار شكوكا بشأن حقيقة أهداف البلدين من الاتفاقية