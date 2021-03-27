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المستشارة الألمانية تعتذر إلى مواطنيها عن خطة الإغلاق أثناء عيد الفصح

اعتذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن خطة الإغلاق أثناء عيد الفصح طالبة من مواطنيها ومن نواب البرلمان العفو عن ذلك، ويسود احتقان في الشارع جراء بطء عملية التطعيم وتصاعد نسبة الإصابة بالفيروس.