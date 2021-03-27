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السودان.. جدل حول دخول قوات تابعة للحركات المسلحة الخرطوم

بات مشهداً اعتيادياً الخرطوم دخول أرتال من قوات الحركات المسلحة عقب توقيع اتفاق السلام مع الحكومة. وهذا ما أثار جدلاً كثيفاً بالأوساط المحلية خاصة بعد اتخاذ مجموعات من هؤلاء الجنود ثكنات داخل العاصمة.