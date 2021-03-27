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السعودية تعلن تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

ذكرت وسائل إعلام سعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف عدة مقار لشركة أرامكو وقاعدة الملك عبدالعزيز بالدمام.