54:21

الحصاد (2021/3/26)

تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/3/26) المواضيع التالية: 32 قتيلا في تصادم قطارين جنوبي مصر والسلطات تتحفظ على السائقين وتبدأ تحقيقاتها. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية ومواقع عسكرية سعودي.