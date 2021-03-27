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54:21

الحصاد (2021/3/26)

تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/3/26) المواضيع التالية: 32 قتيلا في تصادم قطارين جنوبي مصر والسلطات تتحفظ على السائقين وتبدأ تحقيقاتها. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية ومواقع عسكرية سعودي.
26/3/2021
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